Visite-spectacle nocturne: Le royal château Château de Bizy Vernon, mercredi 1 mai 2024.

Notre Demeure est un grand livre où Histoire et Hasard dansent côte à côte sans jamais oublier le destin qui les lient depuis les origines. Surprendre le fil infime qui guide le devenir de Bizy au fur et à mesure que tournent les pages du temps qui tricote son œuvre, tel est le voyage insolite auquel vous convie notre comédien forain Thomas Volatier, une Visite-Spectacle au bord du crépuscule qui réveille joyeusement les personnages d’autrefois.

Informations pratiques:

– Dates 1er mai

– Horaires à 21h

– Tarif 19,50€ par personne, 15€ par enfant de 4 à 11 ans (Conseillé à partir de 12 ans)

– Durée environ 1h15

Tout enfant doit être accompagné d’un adulte muni de son billet d’entrée.

Les poussettes ne sont pas autorisées à l’intérieur du château.

Infos et Réservation sur www.chateaudebizy.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 21:00:00

fin : 2024-05-01

Château de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Vernon 27200 Eure Normandie

