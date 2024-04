Anniversaire des 80 ans de la Libération de Pont-Audemer Pont-Audemer, mercredi 1 mai 2024.

Anniversaire des 80 ans de la Libération de Pont-Audemer Pont-Audemer Eure

Vendredi

À partir du 1er mai un parcours historique interactif sur la Seconde Guerre mondiale sera disponible en français et en anglais. Un jeu de piste sur la Seconde Guerre mondiale sera également en accès libre (livret de jeu à l’Office de Tourisme).

Du 1er août au 21 septembre, le service patrimoine, à la Galerie Théroulde, présente une exposition « mémoires de guerre à Pont-Audemer » (témoignages audio et exposition de photos).

Le week-end du 3 et 4 août, le public pourra visiter un camp militaire avec des véhicules de la Seconde Guerre mondiale.

Le samedi 31 août, des véhicules civils des années 1940, 1950 et 1960 seront exposés dans la rue principale. À 16h, une déambulation théâtralisée sur la Seconde Guerre mondiale aura lieu dans le centre-ville de Pont-Audemer. Cette journée se terminera par un bal concert de la Libération, avec le groupe Speakeasy, et un concours de la plus belle tenue années 1940.

À partir du 1er mai un parcours historique interactif sur la Seconde Guerre mondiale sera disponible en français et en anglais. Un jeu de piste sur la Seconde Guerre mondiale sera également en accès libre (livret de jeu à l’Office de Tourisme).

Du 1er août au 21 septembre, le service patrimoine, à la Galerie Théroulde, présente une exposition « mémoires de guerre à Pont-Audemer » (témoignages audio et exposition de photos).

Le week-end du 3 et 4 août, le public pourra visiter un camp militaire avec des véhicules de la Seconde Guerre mondiale.

Le samedi 31 août, des véhicules civils des années 1940, 1950 et 1960 seront exposés dans la rue principale. À 16h, une déambulation théâtralisée sur la Seconde Guerre mondiale aura lieu dans le centre-ville de Pont-Audemer. Cette journée se terminera par un bal concert de la Libération, avec le groupe Speakeasy, et un concours de la plus belle tenue années 1940. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01

fin : 2024-09-27

Pont-Audemer 27500 Eure Normandie sylvie.favier@pontaudemer.fr

L’événement Anniversaire des 80 ans de la Libération de Pont-Audemer Pont-Audemer a été mis à jour le 2024-03-28 par Office de Tourisme Pont-Audemer Val de Risle