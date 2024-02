L Birds back to Normandy Saint-André-de-l’Eure, jeudi 6 juin 2024.

L Birds back to Normandy Saint-André-de-l’Eure Eure

Vendredi

Du 6 au 8 juin 2024, l’association normande L-Birds back to Normandy organise un rassemblement d’avions de liaison, appelés L-Birds (L pour Liaison).

Une quarantaine d’avions de liaison, tous authentiques et dans leurs couleurs historiques de 1939-45, rejoindront la Normandie depuis plusieurs régions françaises et pays européens. Ils seront visibles à l’aérodrome de Saint-André-de-l’Eure le 6 juin 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06

fin : 2024-06-08

Saint-André-de-l’Eure 27220 Eure Normandie

