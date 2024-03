« Soirée Kirtan » AVEC RADHAKRIPA L’arbre aux étoiles Fatouville-Grestain, mardi 4 juin 2024.

« Soirée Kirtan » AVEC RADHAKRIPA L’arbre aux étoiles Fatouville-Grestain Eure

Le Prema Kirtan est une expérience pas comme les autres. C’est lorsque le yoga devient musique. Il combine des mantras avec une musique vibrante et joyeuse qui élève l’âme et énergise le corps. Sa beauté réside dans sa simplicité chanter !

Dans le kirtan, il n’y a pas de règles vous pouvez vous asseoir ou vous tenir debout, ou mieux encore, danser ! Vous pouvez applaudir ou jouer des instruments et chanter à votre guise. La seule chose nécessaire est un cœur ouvert et des oreilles ouvertes !

À travers leurs nombreux voyages en Inde, Sudama et Govinda ont découvert la sagesse du Yoga et ont passé les 10 dernières années à faire un voyage intérieur à travers les chants de mantras et l’étude des anciens textes de Yoga tels que la Bhagavad-gita.

Depuis plusieurs années, ils animent des retraites de méditation, proposent des ateliers interactifs et partagent les bienfaits de la méditation à travers le Prema Kirtan.

Ils vous proposent une soirée de Prema Kirtan !

Tarif au chapeau entre 10 et 15€ à régler sur place ou par chèque à l’ordre de RKM.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-04 20:30:00

fin : 2024-06-04 22:00:00

168 Impasse d’Aumale

Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie contact@larbreauxetoiles.fr

L’événement « Soirée Kirtan » AVEC RADHAKRIPA L’arbre aux étoiles Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2024-03-25 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville