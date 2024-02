Art-thérapie Vernon, mercredi 20 mars 2024.

Art-thérapie Vernon Eure

Vous souhaitez gérer votre stress, angoisse, dépression ou addiction, venez participer à une séance d’Art-thérapie. Cette méthode complémentaire utilisée dans le soin et de prévention est une méthode de communication non verbal pour dépasser les difficultés personnelles par la médiation artistique .

Aucune connaissance ou maitrise à l ‘art est exigé.

Réservation obligatoire via le lien suivant https://eure-mb-prestataire.for-system.com/f130742_fr-.aspx

Tarif

– Adultes (à partir de 18 ans) 38€

– De 7 à 17 ans 28€

Horaire

– voir sur le lien suivant https://eure-mb-prestataire.for-system.com/f130742_fr-.aspx

Durée 1h

Plus d’information au 06 50 19 30 26 ou samart.club@yahoo.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20

fin : 2024-03-20

2 Place Marcel Beaufour

Vernon 27200 Eure Normandie samart.club@yahoo.com

L’événement Art-thérapie Vernon a été mis à jour le 2024-01-01 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération