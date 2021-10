Après-midi et soirée jeux à Villers-Bocage Villers-Bocage, 22 janvier 2022, Villers-Bocage.

Après-midi et soirée jeux à Villers-Bocage 2022-01-22 15:00:00 – 2022-01-22 Rue Richard-Lenoir Centre Richard-Lenoir

Villers-Bocage Calvados Villers-Bocage

Pré-Bocage Intercom, la Médiathèque et Familles Rurales vous proposent un après midi jeux en famille avec Annelyse, de la Ludothèque Être et Jouer.

Ensuite, place à la soirée jeux !

Blind test : Exercez la culture et la réactivité des participants en leur proposant un test à l’aveugle sur le thème de la musique, du cinéma, de la littérature, des séries, etc.

Quizz littéraire : Sur scène ou sur papier, à faire seul ou en groupe, le procédé, vieux comme le monde, est déclinable à l’envie .

Jeux de société : Pictionary, Times’ up, Scrabble, etc.

Nombreux sont les ponts possibles entre jeux de société et monde de lettres !

+33 9 65 11 15 16

dernière mise à jour : 2021-09-27 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie