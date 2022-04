Apéro gourmand chez le Vigneron Indépendant d’Alsace – Domaine Sylvie Fahrer Saint-Hippolyte, 27 mai 2022, Saint-Hippolyte.

2022-05-27 18:30:00 – 2022-05-27

Saint-Hippolyte Haut-Rhin

Une soirée pour échanger, déguster des accords mets-vins et découvrir le métier de Sylvie Fahrer, viticultrice à Saint-Hippolyte. Boire du vin oui, modérément, encore mieux ! Déguster au domaine permet de remettre le vin dans son contexte, de mieux comprendre d’où il vient et pourquoi on l’aime tant.

+33 3 89 73 00 40

