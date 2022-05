Apéro gourmand Barr, 27 mai 2022, Barr.

Apéro gourmand Barr

2022-05-27 – 2022-08-19

Barr Bas-Rhin

EUR Qui est partant pour un apéro gourmand alsacien ? Que peut-on accorder avec un riesling, un muscat ou un gewurztraminer? Venez le découvrir chez un Vigneron Indépendants d’Alsace ! Nos Vignerons Indépendants ouvrent les portes de leurs domaines à la nouvelle génération et à tous les curieux des vins d’Alsace ! Des soirées accords mets-vins, uniques en France ! Vous serez accueillis au domaine, dégusterez les meilleurs crus de vignerons accompagnés de mets de leur conception. Découvrez des accords mets et vins inédits et surprenants les vendredis du 21 mai à mi-août 2020 : Seul ou entre amis venez au domaine pour partager un moment convivial. Informations au : 03 89 41 97 41 – https://www.alsace-du-vin.com/apero-gourmand-accords-mets-vins-16.html

Chez les vignerons indépendants

+33 3 88 08 66 65

Barr

