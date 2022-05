Anya Hinkle + Lynne Hanson La Souris Verte | Épinal Catégorie d’évènement: Vosges

Anya Hinkle + Lynne Hanson La Souris Verte | Épinal, 26 mai 2022, . Anya Hinkle + Lynne Hanson

La Souris Verte | Épinal, le jeudi 26 mai à 20:30

L’association Tramengo nous fait voyager outre Atlantique pour cette soirée folk / blue grass de haute volée. L’américaine **Anya Hinkle**, tout droit sortie des Appalaches, et qualifiée comme l’un des plus beaux joyaux de la musique roots, partagera le plateau avec la canadienne **Lynne Hanson**, régulièrement récompensée également (2 canadians folk music awards, 2 independants acoustics awards etc…). Elle livrera son tout nouvel album (mars 2022) tout en contraste entre folk douce et blues graveleux, tout en prenant soin de partager ses blagues avec le public !

18.00 €

Musique folk – blue grass La Souris Verte | Épinal 17 Rue des États Unis, 88000 Épinal, France Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-26T20:30:00 2022-05-26T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Vosges Autres Lieu La Souris Verte , Épinal Adresse 17 Rue des États Unis, 88000 Épinal, France lieuville La Souris Verte , Épinal Departement Vosges

La Souris Verte , Épinal Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Anya Hinkle + Lynne Hanson La Souris Verte | Épinal 2022-05-26 was last modified: by Anya Hinkle + Lynne Hanson La Souris Verte | Épinal La Souris Verte , Épinal 26 mai 2022 La Souris Verte | Épinal

Vosges