LA RONDE DES DRAISIENNES Épinal, dimanche 26 mai 2024.

La ronde des draisiennes est un événement familial et unique dans les Vosges proposé par l’Office de Tourisme, dans le cadre de « Mai à vélo ».

Les enfants de 2 à 5 ans sont invités à découvrir un parcours conçu par le Véloce Club Spinalien avec leur draisienne (possibilité de prêt de draisienne sur place).

Casque, gants et vêtements longs demandés.

Ce sera aussi l’occasion de découvrir un atelier de sécurité routière proposé par la MAIF ainsi que des ateliers d’auto-réparation proposés par la CAE.

Sur place, vous pourrez tester des vélos adaptés pour les familles, séniors et personnes à mobilité réduite.

Venez vous amuser devant la Base Natur’O d’Epinal !

Inscription à la course de draisienne recommandée 03 29 37 87 71

En partenariat avec la CAE et Michelin.Enfants

0 EUR.

Av. de la République – Base Natur’O

Épinal 88000 Vosges Grand Est contact@base-naturo.fr



