Nuit Européenne des Musées ! Musée de l’image Épinal, samedi 18 mai 2024.

Nuit Européenne des Musées ! Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h00 Musée de l’image Entrée libre

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Le 18 mai de 19h à 23h, prenez le temps de parcourir toutes les expositions du musée de l’Image soit le parcours permanent Image des images, l’exposition temporaire Icônes, les images fantasmées mais aussi la salle Collections et Création en dialogue et la mini-exposition C’était mieux avant ?. Au fil de la soirée, profitez également de la présence d’artistes du Grand Est et découvrez leur univers singulier :

L’affiche en tête / Dans l’Atelier Jean-Paul Marchal, une sérigraphie inédite, conçue en lien avec l’exposition Icônes, sort des presses sous vos yeux. L’équipe de l’atelier Percolation (Nancy) vous donne quelques explications techniques et anecdotes d’imprimeurs.

Jauge limitée à 15 personnes en simultanée. Durée 10-15min.

Image tangible / Au cœur de l’exposition permanente, découvrez les affiches humoristiques de l’artiste plasticienne Wanqi Gan qui interroge de façon décalée notre rapport changeant à l’image et son impact sur notre perception, notre pensée et notre culture.

Le coq ou l’âne / En parallèle, Wanqi Gan vous invite à participer à une expérience créative. Vos dessins d’une sculpture ambiguë permettront d’explorer les différences d’interprétation d’un même sujet.

De 19h à 22h. En continu

Le tout en accès libre et gratuit pour tous !

Musée de l’image 42 Quai de Dogneville, 88000, Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est 03 29 81 48 30 http://www.museedelimage.fr http://www.facebook.com/museedelimage Un musée étonnant où les images anciennes et contemporaines parlent de connivence… Dans 600 m² de salles, les expositions, régulières, mettent en avant des thèmes variés, autour de la collection de 110 000 images françaises et étrangères. À visiter en famille, les expositions sont accessibles pour les enfants.

