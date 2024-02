FETE DES IMAGES Place Edmond Henry Place de l’Atre Épinal, jeudi 23 mai 2024.

FETE DES IMAGES Place Edmond Henry Place de l’Atre Épinal Vosges

Vendredi

la Fête des Images proposera au public un nouveau parcours le menant jusqu’à la place Foch et le parc du Cours où sont sises les Imaginales, en passant par un nouveau lieu le marché couvert.

Trois soirs durant, à l’occasion du Festival les Imaginales et sous les étoiles de la ville, Épinal vous invite, au rythme des projections, performances et expositions, à fêter ensemble toutes les formes d’images et tous les patrimoines.

Enfin, La Ville est fière de pouvoir accompagner et de contribuer à la réussite et au rayonnement culturel de cette fête au-delà des frontières du département, par des partenariats forts comme l’école Méliès ou l’école des Gobelins à Paris.Tout public

0 EUR.

Place Edmond Henry Place de l’Atre Chemin des remparts Basilique Place des Voges

Épinal 88000 Vosges Grand Est

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-23

fin : 2024-05-26



L’événement FETE DES IMAGES Épinal a été mis à jour le 2024-01-31 par OT EPINAL ET SA REGION