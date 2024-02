Animation Rabelais à visage découvert Seuilly, mercredi 28 février 2024.

Animation Rabelais à visage découvert Seuilly Indre-et-Loire

Mercredi

Une comédienne et un guide forment un duo poétique qui conduit les enfants à la découverte étonnante des portraits de Rabelais présents dans le musée. Cette visite originale est née de la collaboration entre les équipes de La Devinière et de La Générale des Mômes.

Date : 2024-02-28 15:00:00

Début : 2024-02-28 15:00:00

fin : 2024-02-28

4 Rue de la Devinière

Seuilly 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

