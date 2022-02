Animation et rencontre dédicace Altkirch, 12 février 2022, Altkirch.

Animation et rencontre dédicace Altkirch

2022-02-12 10:30:00 – 2022-02-12

Altkirch Haut-Rhin

La Librairie MILLE FEUILLES a le plaisir de recevoir

Marie Brignone, qui présente Au dodo petit pouce, éditions Mediapop et La délicieuse omelette, éd.Didier Jeunesse. Elle vous propose une animation suivie d’une rencontre dédicace à la Librairie Mille Feuilles.

A cette occasion, les enfants (à partir de deux ans) pourront assister à un spectacle et se verront même offrir une belle marionnette tricotée !

Réservations à la librairie, par mail ou par téléphone; dans la limite des places disponibles. Les accompagnants devront être munis de leur PASS VACCINAL.

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux pour cette première rencontre de l’année. »

Orthophoniste, Marie Brignone se spécialise dans la rééducation de la voix chantée et parlée et l’éducation précoce de petits enfants sourds. Fortement impliquée dans le développement de l’éducation bilingue français-allemand (en Alsace), elle anime des rencontres interculturelles autour des comptines et jeux de nourrice. Elle a créé un centre de formation, Le Corps s’honore, au sein duquel elle propose des formations pour les orthophonistes et professionnels de la petite enfance. Les comptines et contes de randonnées y occupent une place importante.

+33 3 89 40 90 97

Altkirch

