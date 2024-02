ANIMATION ET ATLIER DE PAQUES Manderen-Ritzing, samedi 30 mars 2024.

ANIMATION ET ATLIER DE PAQUES Manderen-Ritzing Moselle

Lundi

Pour la 2ème année consécutive, venez célébrer le week-end de Pâques et le retour du printemps au Château de Malbrouck du samedi 30 mars au lundi 1er avril 2024 ! Une belle opportunité pour se ressourcer, entre nature et Histoire et profiter des animations gratuites mises en place à cette occasion.

Dans la cour du château, petits et grands pourront découvrir l’enclos des oies savantes et participer aux différentes représentations du spectacle Les Oies sacrées de la Cie Dog Trainer. Ces déambulations sont une expérience incroyable pour le public qui devient acteur de cette mise en scène loufoque et burlesque.

Un moment hors du commun et inoubliable en compagnie de ces animaux ordinaires qui deviennent pour l’occasion d’adorables créatures à plumes.

Aussi, fort du succès de ses ateliers de Pâques organisés l’an passé, le Château de Malbrouck renouvelle et amplifie ce dispositif en 2024 en proposant 3 activités manuelles en continu sur les trois jours. Les enfants pourront en réaliser une, deux voire les trois en fonction du temps passé sur site et chacun repartira avec sa ou ses créations et quelques œufs en chocolat.

En famille, entre amis ou de passage dans la région à cette période, une belle occasion de venir nous rendre visiteTout public

5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-04-01 18:00:00

Rue du Château

Manderen-Ritzing 57480 Moselle Grand Est malbrouck@moselle.fr

L’événement ANIMATION ET ATLIER DE PAQUES Manderen-Ritzing a été mis à jour le 2024-02-20 par TROIS FRONTIERES TOURISME