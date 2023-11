Nocturne du Plan de Rome invité : « Vaisseaux fantômes, cendres et mystères » Amphithéâtre Pierre Daure (Université de Caen – Campus I) Caen, 13 mars 2024, Caen.

Caen,Calvados

Le Plan de Rome est une grande maquette en plâtre de près de 70 m² qui représente la Rome antique au temps de l’empereur Constantin (IVe s. apr. J.-C.). Classé à l’Inventaire des monuments historiques, il est l’œuvre de l’architecte normand Paul Bigot (1870-1942), Grand Prix de Rome en 1900 et Professeur à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris. Légué à l’université de Caen et exposé aujourd’hui au cœur de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines, ce plan-relief est à l’origine d’un projet pluridisciplinaire de maquette virtuelle 3D reconstituée en images de synthèse…

13 mars 2024 – Nocturne invité : « Vaisseaux fantômes, cendres et mystères. La mort de Pline l’Ancien lors de l’éruption du Vésuve (79 ap. J.-C.) »

Philippe Mudry, Université de Lausanne (Suisse). La lettre de Pline le Jeune relatant la mort de son oncle Pline l’Ancien lors de l’éruption du Vésuve qui a enseveli Pompéi et les cités voisines de Stabies et Herculanum a été considérée durant des siècles comme un document historique. Mais depuis quelques décennies des doutes ont été émis sur la réalité de certains aspects de ce témoignage qui tiendrait plus de l’éloge funèbre et d’une volonté d’héroïsation que d’un souci de vérité historique. Nous nous attacherons à quelques-unes des interrogations que soulève ce récit : la disparition totale de la flotte de quadrirèmes censée être partie au secours des victimes, l’appel au secours de Rectina (une amie de Pline dont la villa était située sur les pentes du volcan), le changement de cap décidé par Pline contre l’avis du pilote, la soirée festive et le sommeil de Pline à Stabies sous la pluie de cendres, sa mort sur la plage et la découverte de son corps. Autant de mystères que nous tenterons d’éclairer sur la base d’hypothèses nouvelles.

Les Nocturnes du Plan de Rome peuvent être suivies en présentiel, à l’amphithéâtre Pierre Daure (Université de Caen – Campus I), ou en ligne (www.youtube.fr/cireve/live). Dans les deux cas, les spectateurs peuvent poser des questions à la fin de la séance.

Quelques jours après la séance, la vidéo de la captation sera disponible sur la chaîne YouTube du CIREVE (www.youtube.fr/cireve).

2024-03-13 18:30:00 fin : 2024-03-13 19:30:00. .

Amphithéâtre Pierre Daure (Université de Caen – Campus I)

Caen 14000 Calvados Normandie



The Plan de Rome is a large plaster model of ancient Rome at the time of Emperor Constantine (4th century AD), measuring almost 70 m². Listed as a historic monument, it is the work of Norman architect Paul Bigot (1870-1942), Grand Prix de Rome in 1900 and Professor at the Ecole des Beaux-Arts de Paris. Bequeathed to the University of Caen and now on display in the heart of the Maison de la Recherche en Sciences Humaines, this plan-relief is at the origin of a multi-disciplinary 3D virtual model project reconstituted in computer-generated images…

march 13, 2024 – Guest nocturne: « Ghost ships, ashes and mysteries. The death of Pliny the Elder during the eruption of Mount Vesuvius (79 AD) »

Philippe Mudry, University of Lausanne (Switzerland). For centuries, Pliny the Younger’s letter recounting the death of his uncle Pliny the Elder during the eruption of Vesuvius, which buried Pompeii and the nearby cities of Stabies and Herculaneum, was considered a historical document. In recent decades, however, doubts have been raised about the reality of certain aspects of this testimony, which is said to have more to do with eulogy and a desire for heroism than with a concern for historical truth. We will focus on some of the questions raised by this account: the total disappearance of the fleet of quadriremes that was supposed to have gone to the rescue of the victims, the call for help from Rectina (a friend of Pliny’s whose villa was located on the slopes of the volcano), the change of course decided by Pliny against the advice of the pilot, Pliny’s festive evening and sleep in Stabies under the rain of ashes, his death on the beach and the discovery of his body. These are just some of the mysteries we’ll be trying to unravel on the basis of new hypotheses.

Les Nocturnes du Plan de Rome can be followed in person, at the Pierre Daure amphitheatre (Université de Caen – Campus I), or online (www.youtube.fr/cireve/live). In both cases, viewers can ask questions at the end of the session.

A few days after the session, the video will be available on CIREVE’s YouTube channel (www.youtube.fr/cireve).

El Plano de Roma es una gran maqueta de escayola de la antigua Roma en tiempos del emperador Constantino (siglo IV d.C.), de casi 70 m². Catalogado como monumento histórico, fue diseñado por el arquitecto normando Paul Bigot (1870-1942), galardonado con el Gran Premio de Roma en 1900 y profesor de la Escuela de Bellas Artes de París. Legado a la Universidad de Caen y expuesto en el corazón de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines, este plano-relieve es el punto de partida de un modelo virtual 3D multidisciplinar reconstituido en imágenes generadas por ordenador…

13 de marzo de 2024 – Conferencia invitada: « Naves fantasma, cenizas y misterios. La muerte de Plinio el Viejo durante la erupción del Vesubio (79 d.C.) »

Philippe Mudry, Universidad de Lausana (Suiza). Durante siglos, la carta de Plinio el Joven en la que relata la muerte de su tío Plinio el Viejo durante la erupción del Vesubio, que sepultó Pompeya y las ciudades cercanas de Estabia y Herculano, fue considerada un documento histórico. En las últimas décadas, sin embargo, han surgido dudas sobre la realidad de ciertos aspectos de este testimonio, del que se dice que tiene más que ver con el panegírico y el deseo de heroísmo que con una preocupación por la verdad histórica. Nos centraremos en algunos de los interrogantes que plantea este relato: la desaparición total de la flota de cuadrigas que supuestamente había acudido al rescate de las víctimas, la llamada de socorro de Rectina (un amigo de Plinio cuya villa estaba situada en las laderas del volcán), el cambio de rumbo decidido por Plinio en contra de los consejos del piloto, la velada festiva y el sueño de Plinio en Estabios bajo la lluvia de cenizas, su muerte en la playa y el hallazgo de su cadáver. Estos son sólo algunos de los misterios que intentaremos desvelar a partir de nuevas hipótesis.

Los Nocturnos del Plan de Roma podrán seguirse en persona, en el anfiteatro Pierre Daure (Universidad de Caen – Campus I), o en línea (www.youtube.fr/cireve/live). En ambos casos, los espectadores podrán formular preguntas al final de la sesión.

Unos días después de la sesión, el vídeo estará disponible en el canal YouTube de CIREVE (www.youtube.fr/cireve).

Der Plan von Rom ist ein großes, fast 70 m² großes Gipsmodell, das das antike Rom zur Zeit Kaiser Konstantins (4. Jh. n. Chr.) darstellt. Das Modell wurde von dem normannischen Architekten Paul Bigot (1870-1942) entworfen, der 1900 den Großen Preis von Rom erhielt und Professor an der Ecole des Beaux-Arts in Paris war. Dieses Planrelief, das der Universität Caen vermacht wurde und heute im Herzen des Maison de la Recherche en Sciences Humaines ausgestellt ist, bildet den Ausgangspunkt für ein multidisziplinäres Projekt eines virtuellen 3D-Modells, das in synthetischen Bildern rekonstruiert wird…

13. März 2024 – Nocturne Gast: « Geisterschiffe, Asche und Mysterien. Der Tod von Plinius dem Älteren während des Ausbruchs des Vesuvs (79 n. Chr.) »

Philippe Mudry, Universität Lausanne (Schweiz). Der Brief von Plinius dem Jüngeren, in dem er über den Tod seines Onkels Plinius des Älteren während des Ausbruchs des Vesuvs berichtet, der Pompeji und die nahegelegenen Städte Stabies und Herculaneum unter sich begrub, wurde jahrhundertelang als historisches Dokument betrachtet. In den letzten Jahrzehnten wurden jedoch Zweifel an der Realität einiger Aspekte dieses Zeugnisses geäußert, die eher auf eine Grabrede und den Wunsch nach Heroisierung als auf historische Wahrheit zurückzuführen seien. Wir werden uns auf einige der Fragen konzentrieren, die diese Erzählung aufwirft: das völlige Verschwinden der Flotte von Quadriremen, die angeblich zur Rettung der Opfer aufgebrochen waren, der Hilferuf von Rectina (einer Freundin von Plinius, deren Villa an den Hängen des Vulkans lag), die Kursänderung, die Plinius gegen den Rat des Piloten beschloss, der festliche Abend und der Schlaf von Plinius in Stabies unter dem Ascheregen, sein Tod am Strand und die Entdeckung seiner Leiche. All diese Geheimnisse werden wir versuchen, auf der Grundlage neuer Hypothesen zu erhellen.

Die Nocturnes du Plan de Rome können als Präsenzveranstaltung im Amphitheater Pierre Daure (Université de Caen – Campus I) oder online (www.youtube.fr/cireve/live) verfolgt werden. In beiden Fällen können die Zuschauer am Ende der Vorführung Fragen stellen.

Einige Tage nach der Sitzung wird das Video der Aufzeichnung auf dem YouTube-Kanal des CIREVE (www.youtube.fr/cireve) verfügbar sein.

