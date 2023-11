Nocturne du Plan de Rome : « La basilique du Latran en 320 ap. J.-C » Amphithéâtre Pierre Daure (Université de Caen – Campus I) Caen, 7 février 2024, Caen.

Le Plan de Rome est une grande maquette en plâtre de près de 70 m² qui représente la Rome antique au temps de l’empereur Constantin (IVe s. apr. J.-C.). Classé à l’Inventaire des monuments historiques, il est l’œuvre de l’architecte normand Paul Bigot (1870-1942), Grand Prix de Rome en 1900 et Professeur à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris. Légué à l’université de Caen et exposé aujourd’hui au cœur de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines, ce plan-relief est à l’origine d’un projet pluridisciplinaire de maquette virtuelle 3D reconstituée en images de synthèse…

7 février 2024 – La basilique du Latran en 320 ap. J.-C. : quand Rome devient chrétienne

Après la bataille du pont Milvius (312 ap. J.-C.), au cours de laquelle la « garde montée » impériale (les Equites Singulares Augusti) a combattu aux côtés de l’empereur Maxence, son successeur (et rival), Constantin, rase leur caserne au niveau du sol. Il destine l’espace à la construction de la basilique de l’évêque de Rome avec un baptistère associé : naît ainsi à la fois la première grande église chrétienne de Rome et un pôle d’attraction urbanistique d’une grande importance pour le développement tardoantique de la cité. Le baptistère a conservé à l’extérieur un aspect proche de l’origine mais la basilique actuellement visible (une des quatre « basiliques majeures » de Rome) est une reconstruction du XVIIe siècle). La restitution virtuelle représente l’ensemble dans son état du IVe siècle ap. J.-C. Elle est le résultat d’une étroite collaboration entre l’Université de Caen Normandie et trois universités étrangères : Florence (Italie), Newcastle (Royaume-Uni) et Amsterdam (Pays-Bas).

Les Nocturnes du Plan de Rome peuvent être suivies en présentiel, à l’amphithéâtre Pierre Daure (Université de Caen – Campus I), ou en ligne (www.youtube.fr/cireve/live). Dans les deux cas, les spectateurs peuvent poser des questions à la fin de la séance.

Quelques jours après la séance, la vidéo de la captation sera disponible sur la chaîne YouTube du CIREVE (www.youtube.fr/cireve).

The Plan de Rome is a large plaster model of ancient Rome at the time of Emperor Constantine (4th century AD), measuring almost 70 m². Listed as a historic monument, it is the work of Norman architect Paul Bigot (1870-1942), Grand Prix de Rome in 1900 and Professor at the Ecole des Beaux-Arts de Paris. Bequeathed to the University of Caen and now exhibited in the heart of the Maison de la Recherche en Sciences Humaines, this plan-relief is at the origin of a multi-disciplinary 3D virtual model project reconstituted in computer-generated images…

february 7, 2024 – The Lateran Basilica in 320 AD: when Rome became Christian

After the Battle of Milvian Bridge (312 AD), in which the imperial « mounted guard » (the Equites Singulares Augusti) fought alongside Emperor Maxentius, his successor (and rival), Constantine, razed their barracks to the ground. He earmarked the space for the construction of the Basilica of the Bishop of Rome, with its associated Baptistery: the birth of both Rome?s first great Christian church and an urban attraction of great importance to the city?s Tardanic development. The exterior of the baptistery has retained its original appearance, but the basilica currently visible (one of Rome?s four « major basilicas ») is a 17th-century reconstruction.) The virtual reconstruction represents the ensemble in its 4th-century AD state, and is the result of close collaboration between the Université de Caen Normandie and three foreign universities: Florence (Italy), Newcastle (UK) and Amsterdam (Netherlands).

Les Nocturnes du Plan de Rome can be followed in person, at the Pierre Daure amphitheatre (Université de Caen – Campus I), or online (www.youtube.fr/cireve/live). In both cases, viewers can ask questions at the end of the session.

A few days after the session, the video will be available on CIREVE’s YouTube channel (www.youtube.fr/cireve).

El Plano de Roma es una gran maqueta de escayola de la antigua Roma en tiempos del emperador Constantino (siglo IV d.C.), de casi 70 m². Catalogado como monumento histórico, fue diseñado por el arquitecto normando Paul Bigot (1870-1942), galardonado con el Gran Premio de Roma en 1900 y profesor de la Escuela de Bellas Artes de París. Legado a la Universidad de Caen y expuesto en el corazón de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines, este plano-relieve es la inspiración de un proyecto pluridisciplinar que incluye un modelo virtual en 3D reconstruido a partir de imágenes generadas por ordenador…

7 de febrero de 2024 – La Basílica de Letrán en 320 d.C.: cuando Roma se hizo cristiana

Tras la batalla del Puente Milvio (312 d.C.), en la que la « guardia montada » imperial (los Equites Singulares Augusti) luchó junto al emperador Majencio, su sucesor (y rival), Constantino, arrasó sus cuarteles. Destinó el espacio a la construcción de la basílica del obispo de Roma, con su baptisterio asociado, creando así tanto la primera gran iglesia cristiana de Roma como un centro urbano de gran importancia para el desarrollo de la ciudad durante el periodo Tardano. El exterior del baptisterio ha conservado su aspecto original, pero la basílica que puede verse ahora (una de las cuatro « basílicas mayores » de Roma) es una reconstrucción del siglo XVII). La reconstrucción virtual muestra el complejo en su estado del siglo IV d.C., y es el resultado de una estrecha colaboración entre la Universidad de Caen Normandía y tres universidades extranjeras: Florencia (Italia), Newcastle (Reino Unido) y Ámsterdam (Países Bajos).

Les Nocturnes du Plan de Rome puede seguirse en persona, en el anfiteatro Pierre Daure (Universidad de Caen – Campus I), o en línea (www.youtube.fr/cireve/live). En ambos casos, los espectadores podrán formular preguntas al final de la sesión.

Unos días después de la sesión, el vídeo estará disponible en el canal YouTube de CIREVE (www.youtube.fr/cireve).

Der Plan von Rom ist ein großes, fast 70 m² großes Gipsmodell, das das antike Rom zur Zeit Kaiser Konstantins (4. Jh. n. Chr.) darstellt. Das Modell wurde von dem normannischen Architekten Paul Bigot (1870-1942) entworfen, der 1900 den Großen Preis von Rom erhielt und Professor an der Ecole des Beaux-Arts in Paris war. Dieses Planrelief, das der Universität Caen vermacht wurde und heute im Herzen des Maison de la Recherche en Sciences Humaines (Haus der Geisteswissenschaften) ausgestellt ist, bildet den Ausgangspunkt für ein multidisziplinäres Projekt eines virtuellen 3D-Modells, das in synthetischen Bildern rekonstruiert wird…

7. Februar 2024 – Die Lateranbasilika im Jahr 320 n. Chr.: Als Rom christlich wurde

Nach der Schlacht an der Milvischen Brücke (312 n. Chr.), in der die kaiserliche « berittene Garde » (die Equites Singulares Augusti) an der Seite von Kaiser Maxentius kämpfte, machte sein Nachfolger (und Rivale) Konstantin ihre Kaserne ebenerdig dem Erdboden gleich. Er wählte den Platz für den Bau der Basilika des Bischofs von Rom und eines dazugehörigen Baptisteriums: die erste große christliche Kirche in Rom und ein städtebaulicher Anziehungspunkt von großer Bedeutung für die Entwicklung der Stadt in der Zeit der Tardoantik. Das Baptisterium hat sein ursprüngliches Aussehen bewahrt, aber die heute sichtbare Basilika (eine der vier « Hauptbasiliken » Roms) ist eine Rekonstruktion aus dem 17.) Die virtuelle Wiedergabe stellt den Komplex in seinem Zustand des 4. Jahrhunderts n. Chr. dar. Sie ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen der Université de Caen Normandie und drei ausländischen Universitäten: Florenz (Italien), Newcastle (Großbritannien) und Amsterdam (Niederlande).

Die Nocturnes du Plan de Rome können entweder als Präsenzveranstaltung im Amphitheater Pierre Daure (Université de Caen – Campus I) oder online (www.youtube.fr/cireve/live) verfolgt werden. In beiden Fällen können die Zuschauer am Ende der Vorführung Fragen stellen.

Einige Tage nach der Sitzung wird das Video der Aufzeichnung auf dem YouTube-Kanal des CIREVE (www.youtube.fr/cireve) verfügbar sein.

