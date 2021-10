Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe AMIS Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

AMIS Le Mans, 18 février 2022, Le Mans. AMIS 2022-02-18 20:30:00 – 2022-02-18 rue d’Arcole Palais des Congrès

Le Mans Sarthe EUR 18 Une comédie sur l’amitié qui nous réserve bien des surprises ! Comment peut-on trouver l’ami parfait ? En se connectant sur Amitic, la version amicale de Meetic. Pierre, banquier snob parisien, voit un jour débarquer dans sa vie Serge Marron qui prétend être… son meilleur ami !

A l’encontre de toute évidence, leur compatibilité amicale atteint les 100 % selon le programme informatique ! Marron se transforme alors en véritable en boulet, prêt à tout pour vivre cette amitié inespérée, quitte à faire du chantage à Pierre. Ce dernier n’est pas aidé dans ce calvaire par sa femme Martine, totalement séduite par Marron et très heureuse de la perspective d’un petit week-end à trois en Creuse… Dans le cadre des Théâtrales, le meilleur du théâtre parisien. Une pièce de Amanda Sthers et David Foenkinos

Mise en scène par Kad Merad

