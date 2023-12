Bal Trad’ des Pastourels à Montcuq-en-Quercy-Blanc Allées des Marronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc, 1 mars 2024, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 19:30:00

fin : 2024-03-01

Les Pastourels de la Tour organise un bal de rentrée avec initiation aux danses danses traditionnelles en début de soirée, pour les enfants et les adultes, animé par les musiciens des Pastourels et Rémi Geffroy..

Les Pastourels de la Tour organise un bal de rentrée avec initiation aux danses danses traditionnelles en début de soirée, pour les enfants et les adultes, animé par les musiciens des Pastourels et Rémi Geffroy.

19h30 : Pique nique partagé

20h30 : Initiation aux danses trad’

21h00 : Bal trad’

.

Allées des Marronniers Espace Animations

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



Mise à jour le 2023-12-27 par OT CVL Castelnau-Montratier