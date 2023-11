Cet évènement est passé Marché de Pompadour Allée des Marronniers Arnac-Pompadour Catégories d’Évènement: Arnac-Pompadour

Corrèze Marché de Pompadour Allée des Marronniers Arnac-Pompadour, 9 septembre 2023, Arnac-Pompadour. Arnac-Pompadour,Corrèze Sur la place du château : petit marché de producteurs : fruits et légumes, miel, salaison, fromage, poulet rôti, viande, tourtous, pain, poissons….

2023-09-09 fin : 2023-09-09 12:00:00. .

Allée des Marronniers

Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Les mercredis matins : 1 et 3ème du mois. :

Les mercredis matins : 1 et 3ème du mois.

Petit marché de producteur le vendredi soir En la plaza del castillo: pequeño mercado agrícola con frutas y verduras, miel, embutidos, queso, pollo asado, carne, tourtous, pan, pescado… Auf dem Schlossplatz: kleiner Bauernmarkt: Obst und Gemüse, Honig, Gepökeltes, Käse, Brathähnchen, Fleisch, Turtur, Brot, Fisch…

Allée des Marronniers Arnac-Pompadour Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arnac-pompadour/