Alaska – Ushuaïa à vélo Schirmeck Schirmeck Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Schirmeck

Alaska – Ushuaïa à vélo Schirmeck, 25 novembre 2022, Schirmeck. Alaska – Ushuaïa à vélo

53-55 rue des Écoles Schirmeck Bas-Rhin

2022-11-25 – 2022-11-25 Schirmeck

Bas-Rhin Le Club Alpin de Strasbourg organise une conférence « Alaska – Ushuaia, Pascale Kalk et Denis Firdion en roue libre » à la salle des fêtes de Schirmeck. Alaska-Ushuaia à vélo, ça vous fait rêver ? Alors venez pédaler avec eux le temps d’un soir. Rassurez-vous, vous ne mettrez pas 15 mois, ni ne pédalerez 24000 km… +33 3 88 49 63 80 Schirmeck

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Schirmeck Autres Lieu Schirmeck Adresse 53-55 rue des Écoles Schirmeck Bas-Rhin Ville Schirmeck lieuville Schirmeck Departement Bas-Rhin

Schirmeck Schirmeck Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/schirmeck/

Alaska – Ushuaïa à vélo Schirmeck 2022-11-25 was last modified: by Alaska – Ushuaïa à vélo Schirmeck Schirmeck 25 novembre 2022 53-55 rue des Écoles Schirmeck Bas-Rhin Bas-Rhin Schirmeck

Schirmeck Bas-Rhin