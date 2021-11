Saint-Mihiel Saint-Mihiel Meuse, Saint-Mihiel ALAIN FISNOT EN DÉDICACE Saint-Mihiel Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

ALAIN FISNOT EN DÉDICACE
Maison de la Presse Saint Michel 7 Rue notre Dame Saint-Mihiel

2021-12-04 09:00:00 – 2022-01-26 12:00:00

Saint-Mihiel Meuse Saint-Mihiel Écrivain meusien à succès, Alain Fisnot est notamment l’auteur des «Grandes affaires criminelles de la Meuse» et a reçu le prix littéraire lorrain Georges Sadier de l’Académie Stanislas dans la catégorie Roman populaire avec son dernier roman «Les filles du meunier». Il sera présent à la Maison de la Presse pour rencontrer les lecteurs et présenter son dernier ouvrage « La croix de Lucie ». +33 6 08 36 26 47 Maison de la Presse Saint Michel 7 Rue notre Dame Saint-Mihiel

