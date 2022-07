Aïoli Gémenos, 6 juillet 2022, Gémenos.

Aïoli

Thêatre de la verdure route de saint Pons Gémenos Bouches-du-Rhône

2022-07-06 21:30:00 21:30:00 – 2022-07-06

route de saint Pons Thêatre de la verdure

Gémenos

Bouches-du-Rhône

Le secret de la recette du Groupe AIOLI ?… Ce n’est pas compliqué : mettez dans un mortier, de la bonne musique, de l’humour, de la dérision, de la fête et de la joie de vivre, rajoutez-y une pointe d’accent du midi, mélangez le tout, faites bien monter l’ambiance et voilà, ça y est, le groupe AIOLI est prêt à être dégusté, avec délectation et surtout sans modération !!!!!

le Groupe AÏOLI est réputé pour ses concerts festifs qui communiquent la joie de vivre

route de saint Pons Thêatre de la verdure Gémenos

