Activités à la ferme pédagogique Bouxwiller Bouxwiller Catégories d’évènement: Bouxwiller

Haut-Rhin

Activités à la ferme pédagogique Bouxwiller, 13 juillet 2022, Bouxwiller. Activités à la ferme pédagogique

8 rue du Luppach Bouxwiller Haut-Rhin

2022-07-13 – 2022-08-31 Bouxwiller

Haut-Rhin EUR Chaque jour, la ferme pédagogique vous propose une activité différente : traite des chèvres, fabrication du pain, nourrissage des animaux, balade avec nos ânes,….il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! Réservation obligatoire via la billetterie en ligne. Chaque jour, découvrez une activité différente à la ferme pédagogique ! Réservation sur le site. Chaque jour, la ferme pédagogique vous propose une activité différente : traite des chèvres, fabrication du pain, nourrissage des animaux, balade avec nos ânes,….il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! Réservation obligatoire via la billetterie en ligne. Bouxwiller

dernière mise à jour : 2022-06-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bouxwiller, Haut-Rhin Other Lieu Bouxwiller Adresse 8 rue du Luppach Bouxwiller Haut-Rhin Ville Bouxwiller lieuville Bouxwiller Departement Haut-Rhin

Bouxwiller Bouxwiller Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouxwiller/

Activités à la ferme pédagogique Bouxwiller 2022-07-13 was last modified: by Activités à la ferme pédagogique Bouxwiller Bouxwiller 13 juillet 2022 8 rue du Luppach Bouxwiller Haut-Rhin

Bouxwiller Haut-Rhin