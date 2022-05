À l’écoute du jardin, balade sonore à la MSH Paris Nord Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord, 3 juin 2022, Saint-Denis.

À l’écoute du jardin, balade sonore à la MSH Paris Nord

Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord, le vendredi 3 juin à 15:00

Visite du jardin par Diane Schuh avec les jardiniers de l’ESAT “Vivre autrement” **Diane Schuh** est musicienne et paysagiste expérimentale, doctorante en musique (à l’université Paris 8 / Musidanse / CICM), elle propose une balade d’observation dans le jardin, à l’écoute du jardin, à la recherche de la symbiose, de ce que le jardin inspire… L’**association “Vivre autrement”** a pour but de favoriser l’activité professionnelle des personnes en situation de handicap, de préparer leur insertion en milieu de vie ordinaire et de développer leurs relations sociales, civiques et professionnelles avec le milieu environnant. Le jardin de la MSH Paris Nord est un lieu de biodiversité. Il est conçu comme un « jardin en mouvement » : les espèces plantées y sont laissées libres à la reconquête, simplement guidées par quelques fauches annuelles. Ce jardin est interdit aux humains une grande partie de l’année, permettant aux non-humains : végétaux, oiseaux, insectes, chats parfois, de s’approprier ce territoire. L’accompagnement du vivant se co-construit au fur et à mesure des années, avec les jardiniers de l’association « Vivre Autrement ». Cette gestion qui reprend les principes énoncés par le jardinier Gilles Clément : « faire le plus possible avec, le moins possible contre » nous permet d’observer les stratégies adaptatives et les dynamiques symbiotiques du vivant. Depuis novembre 2020 nous avons également fait plusieurs expériences d’écoute et d’enregistrement. Ces dispositifs ont été pensés comme des manières de porter attention au vivant. L’écoute active, les promenades d’écoute et de découverte, les enregistrements bioacoustiques nous révèlent un monde riche, foisonnant et parfois inaudible pour l’humain. Nous vous proposons une promenade qui croise paysagisme et musique : écouter et découvrir la biodiversité du jardin, comprendre sa gestion par la méthode du « jardin en mouvement ». Comment observer les interactions et les associations symbiotiques au jardin? Comment prêter attention aux micro et macro paysages visuels et aux milieux sonores ? Comment s’inspirer de ces observations pour accompagner le vivant ? Comment les sons du monde peuvent-ils devenir musique par notre écoute ou par des moyens de composition ? Les non-humains sont-ils musiciens ? Comment une approche musicienne du jardin peut devenir un moyen de porter attention au vivant? Autant de questions qui nous permettront d’aller à l’écoute du vivant non-humains afin d’essayer de comprendre ce qu’ils nous apprennent du territoire et de l’esprit du lieu. Inscription et programme complet de la journée à la MSH Paris Nord sur [[https://www.mshparisnord.fr/event/rendez-vous-aux-jardins-2022/](https://www.mshparisnord.fr/event/rendez-vous-aux-jardins-2022/)](https://www.mshparisnord.fr/event/rendez-vous-aux-jardins-2022/)

Entrée libre sur réservation

Rencontre scientifique et artistique au jardin de la MSH Paris Nord

Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord 20 avenue George Sand 93210 Saint-Denis Saint-Denis La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T15:00:00 2022-06-03T16:00:00