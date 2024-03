La route du jean La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Roubaix, vendredi 26 avril 2024.

La route du jean Visite inédite Vendredi 26 avril, 14h30 La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile 9€

Une visite de la salle des machines et des ateliers de la Manufacture durant lesquels vous évoquerez différentes problématiques liées à la conception des jeans. Le jean : son histoire, sa fabrication, son impact environnemental et humain et son avenir. Sans oublier l’histoire patrimoniale et industrielle roubaisienne mais aussi les nouvelles manières de concevoir cette pièce iconique de notre placard. Vous ne regarderez plus votre jean de la même façon !

La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile 29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France http://lamanufacture-roubaix.com/ Installée sur le site de l'ancien tissage Craye, spécialisé depuis 1900 dans le tissu d'ameublement, la Manufacture est un musée-atelier dédié à la mémoire de l'industrie textile de Roubaix et ses environs.

