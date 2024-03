VACANCES A LA FERME Gîte les 3 Tilleuls Sailly-lez-Cambrai, vendredi 26 avril 2024.

VACANCES A LA FERME dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 26 avril – 3 mai Gîte les 3 Tilleuls Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T13:00:00+02:00 – 2024-04-26T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-03T00:00:00+02:00 – 2024-05-03T13:00:00+02:00

Vacances à la ferme

Séjour à la campagne – De 6 à 10 ans

Bienvenue à Sailly-Lez-Cambrai, situé dans le Nord, à proximité de Cambrai. Notre lieu d’hébergement, le Gîte des Trois Tilleuls, servira de point de départ à de multiples aventures, à la découverte de la ferme, de la nature et de la culture locale.

Hébergement

Le Gîte des Trois Tilleuls se compose de plusieurs bâtiments offrant des chambres de deux à quatre lits, équipées de sanitaires collectifs. Les espaces communs comprennent plusieurs salles d’activités, un réfectoire et une vaste cour.

Activités

Pour les passionnés d’animaux, cette colonie de vacances est idéale. Venez vivre au rythme d’une ferme pédagogique et vous immerger dans le quotidien d’un fermier au sein des 3 Tilleuls. Entourés de nature, vous serez invités à explorer et comprendre le monde des animaux et des produits fermiers.

Nathalie, notre hôte, en compagnie de l’équipe d’animation, vous proposera une variété d’activités :

– Exploration de la ferme et de ses animaux (poules, pigeons, canards, faisans, chèvres), incluant le soin et l’alimentation, le ramassage des œufs, ainsi que l’observation pour apprendre à les identifier.

– Visite d’une ferme bovine : promenades dans les pâturages, visite d’un atelier de production laitière, apprentissage de la traite, découverte des différentes races, soin des veaux, dégustation de lait frais et initiation à la fabrication de beurre.

– Atelier de fabrication de pain : de la préparation de la pâte à la cuisson, suivi d’une dégustation conviviale.

– Balades dans les environs pour découvrir la flore et la faune locales, ainsi que la création de bouquets.

– Découverte du verger et du potager : apprendre sur les fruits et légumes cultivés, préparation de pâtes levées et confection de tartes salées et sucrées à partager.

– Activités manuelles et création d’œuvres graphiques pour se souvenir des moments passés à la ferme.

– Organisation d’un grand jeu de piste à travers la ferme et le village.

Les temps de vie quotidienne offriront l’accès à de nombreuses activités en libre service, axées sur le thème de la ferme et de la nature, incluant une ludothèque de jeux de société variés, des jeux de construction, une bibliothèque, ainsi que des activités de dessin et de coloriage. Les soirées seront l’occasion d’approfondir ces découvertes par des jeux divers, la réalisation de projets initiés par les enfants et des surprises préparées par l’équipe d’animation.

Cette colonie de vacances promet une immersion complète dans l’univers de la ferme. N’oubliez pas d’apporter vos bottes et votre enthousiasme, indispensables pour profiter pleinement de cette expérience !

Gîte les 3 Tilleuls 7 rue d’en-haut 59554 Sailly-Lez-Cambrai Sailly-lez-Cambrai 59554 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.venividiludi.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@venividiludi.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 70 70 86 96 »}]

Ludothèque Grands jeux

© Alice Nud / Veni Vidi Ludi