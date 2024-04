LA FÊTE NOIRE invite Dark N Stormy Gare Saint Sauveur Lille, vendredi 26 avril 2024.

LA FÊTE NOIRE invite Dark N Stormy Initié par Mila Dietrich et Ghost Dance, Dark N Stormy est plus qu’un concept de soirée ou un simple crew, c’est une vision de la rave : sombre et sans concession. Vendredi 26 avril, 21h00 Gare Saint Sauveur Entrée libre

Le collectif DNS distillent une techno saturée d’EBM, d’indus, de Coldwave. Après le succès des dates parisiennes, Dark N Stormy s’est exporté à La Gravière (Genève), Petit Bain (Paris), Le Dock B (Paris), la Gare Saint Sauveur (Lille), Le Chapiteau (Marseille), La Moba (Bagnols s/ Cède), Dancing People Don’t Die Festival (Chalon Sur Saône), Clubbing Tv, Tsugi Radio… ainsi qu’une résidence hebdomadaire au club Le Gore (Paris) en 2023.

Pour cette nouvelle édition lilloise, DARK N STORMY sera représenté cette fois par Ghost Dance et Don Turi.

GHOST DANCE (live)

DON TURI (live)

DON TURI b2b GHOST DANCE (DJ set)

//GHOST DANCE

Beat métronomiques, basses tranchantes, Ghost Dance propage un son froid et implacable.

Repérés par Mau5trap (label de Deadmau5) et Octopus rec. avec son remix de SIAN, les premiers Eps de ‘Ghost Dance’ évoluent déjà quelque part entre electro, indus et Dark techno.

Ses DJ sets, d’une rare intensité, lui ouvrent les portes de clubs de renoms tels que le Kit Kat Club (Berlin) le Village Underground (Londres), le Social Club (Brescia) et des festivals prestigieux tels que Les Transmusicales de Rennes, Le Jardin Électronique (Lille)…

Après des mois de mise en place, Ghost Dance se produit à présent en LIVE (machine). Live durant lesquels il joue et réinterprète ses productions.

Co-fondateur du collectif Dark N Stormy, La musique de Ghost Dance est une mécanique rigoureuse façonnée pour et par la rave.

Instagram ►https://www.instagram.com/ghost_dance1/

Facebook ► https://www.facebook.com/Ghostdanceone

Spotify ► https://tinyurl.com/qtkm4fq

Soundcloud ►https://soundcloud.com/ghost-dance-1

//DON TURI

Le complice de Jeanne Added, musicien confirmé, batteur réputé et un producteur électronique généreux. Sa musique techno et minimale navigue entre Berlin, Londres et son Italie natale. Une fusion qui conjugue des beats noirs et profonds, à la folie des filtres acid et la force jubilatoire du gimmick.

Signé sur le prestigieux labels Get Physical, Kitsuné, Citizen (label de Vitalic) et plus récemment sur Bordel Records, le label basé à Los Angeles.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@ghost_dance1) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/285903697_338803155000105_6911144621956474124_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=3fd06f&_nc_aid=0&_nc_ohc=G2pRiuMqU8IAX8afPrp&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&oh=00_AfDxJqQ6bGCN1869CFTfUBJr5vzZR1ZN1ThFF9f6CbZ9Pw&oe=6612DD7C », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/ghost_dance1/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/ghost_dance1/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/Ghostdanceone »}, {« link »: « https://tinyurl.com/qtkm4fq »}, {« data »: {« author »: « GHOST DANCE », « cache_age »: 86400, « description »: « GHOST DANCE Label u25ba @mau5trap Releases u25ba https://linksight.me/ghostdance Bookings (Eu) u25ba adrien@voulezvousdanser.com Bookings (Suisse)u25ba neil@bern13.ch Metronymic beats, sharp bass, Ghost Dance di », « type »: « rich », « title »: « GHOST DANCE », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-txdE5jBNUBZO6fcD-VoWJIQ-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/ghost-dance-1 », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/ghost-dance-1 », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.