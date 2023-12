Weekend de Pâques 9 rue du Château Lémeré, 30 mars 2024, Lémeré.

Lémeré Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-04-01 18:00:00

Pour le weekend de Pâques, les enfants pourront s’en donner à coeur joie et gambader dans les jardins du château du Rivau, à la recherche d’oeufs en chocolat. Ils élucideront des énigmes disséminées dans les jardins et rechercheront des objets représentant la vie de château cachés dans les jardins. Les Ptits bouts (3-5ans), en autonomie avec leurs parents, devront retrouver les nombreux oeufs cachés parmi les floraisons parfumées des jardins tapissés de jonquilles et de narcisses De leur côté, les plus grands (6-10 ans) devront élucider de nombreuses énigmes disséminées dans les jardins pour retrouver les Couleurs du Lapin de Pâques et seront récompensés par de bons chocolats !

12.5 EUR.

9 rue du Château

Lémeré 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



