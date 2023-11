Moment bien-être 8 La Rousselière Argentonnay, 20 janvier 2024, Argentonnay.

Argentonnay,Deux-Sèvres

Une parenthèse pour vous, un moment à partager entre femmes.

Participez à des ateliers découvertes et repartez avec des astuces beauté, santé et bien-être .

Gourmandises et boissons offertes.

Choisissez vos ateliers :

– Apaiser son mental avec le Hatha Yoga

– Révéler votre beauté

– Améliorer votre qualité de vie avec la naturopathie

– Gérer son stress avec la sophrologie

– Osez Etre, Osez votre vie avec la numérologie

Option PREMIUM, profitez d’un moment rien que pour vous !

Choisissez votre soin individuel :

– Réflexologie faciale, vivez une expérience sensorielle

– Réflexologie plantaire pour vous détendre

– Détendez-vous avec le shiatsu.

Programme susceptible d’être modifié.

Uniquement pour les femmes à partir de 18 ans, interdit aux femmes enceintes.

Remboursement total : si l’organisatrice est amenée à annuler l’événement..

2024-01-20 fin : 2024-01-20 18:00:00. EUR.

8 La Rousselière Harmonium

Argentonnay 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A break for you, a moment to share with other women.

Take part in discovery workshops and leave with beauty, health and well-being tips.

Complimentary treats and drinks.

Choose your workshop:

– Calming your mind with Hatha Yoga

– Reveal your beauty

– Improve your quality of life with naturopathy

– Manage stress with sophrology

– Dare to Be, Dare to Live with Numerology

PREMIUM option, enjoy a moment just for you!

Choose your individual treatment:

– Facial reflexology for a sensory experience

– Relaxing foot reflexology

– Relax with shiatsu.

Program subject to change.

Only for women over 18, not for pregnant women.

Full refund: if the organizer has to cancel the event.

Una pausa para usted, un momento para compartir con otras mujeres.

Participe en talleres de descubrimiento y salga con consejos de belleza, salud y bienestar.

Aperitivos y bebidas gratuitos.

Elija su taller:

– Calmar la mente con Hatha Yoga

– Revela tu belleza

– Mejore su calidad de vida con la naturopatía

– Gestionar el estrés con la sofrología

– Atrévete a ser, atrévete a vivir con la numerología

Opción PREMIUM, ¡disfrute de un momento sólo para usted!

Elija su tratamiento individual :

– Reflexología facial para una experiencia sensorial

– Relájese con la reflexología podal

– Relájese con shiatsu.

Programa sujeto a cambios.

Sólo para mujeres mayores de 18 años, no para mujeres embarazadas.

Reembolso íntegro: si el organizador tiene que cancelar el evento.

Eine Auszeit für Sie, ein Moment, den Sie mit anderen Frauen teilen können.

Nehmen Sie an Entdeckungsworkshops teil und nehmen Sie Tipps für Schönheit, Gesundheit und Wohlbefinden mit nach Hause.

Leckereien und Getränke werden angeboten.

Wählen Sie Ihre Workshops :

– Beruhigen Sie Ihren Geist mit Hatha Yoga

– Ihre Schönheit enthüllen

– Ihre Lebensqualität mit Naturheilkunde verbessern

– Stress mit Sophrologie bewältigen

– Wagen Sie es, zu sein, wagen Sie Ihr Leben mit der Numerologie

PREMIUM-Option, genießen Sie einen Moment nur für sich!

Wählen Sie Ihre individuelle Behandlung :

– Gesichtsreflexzonenmassage, erleben Sie eine sinnliche Erfahrung

– Fußreflexzonenmassage, entspannen Sie sich

– Entspannen Sie sich mit Shiatsu.

Programm kann geändert werden.

Nur für Frauen ab 18 Jahren, für Schwangere verboten.

Volle Rückerstattung: Falls die Veranstalterin die Veranstaltung absagen muss.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT Bocage Bressuirais