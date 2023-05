BÉBÉS LECTEURS 7 impasse Saint-Germain, 10 juin 2023, Delme.

Delme,Moselle

Un rendez-vous mensuel, gratuit, ouvert aux familles et aux assistants maternels pour faire découvrir aux petits des histoires et des comptines et développer leur goût pour la lecture. Animation pour les 0-4 ans, sur inscription.. Enfants

Samedi 2023-06-10 à 09:30:00 ; fin : 2023-06-10 10:00:00. 0 EUR.

7 impasse Saint-Germain Médiathèque ludothèque intercommunale de Delme

Delme 57590 Moselle Grand Est



A monthly meeting, free of charge, open to families and nursery assistants to help children discover stories and nursery rhymes and develop their taste for reading. Activities for 0-4 year olds, on registration.

Un encuentro mensual gratuito, abierto a las familias y asistentes de guardería, para ayudar a los niños a descubrir cuentos y rimas y desarrollar su gusto por la lectura. Actividades para niños de 0 a 4 años, previa inscripción.

Ein monatliches, kostenloses Treffen für Familien und Tagesmütter, bei dem die Kleinen Geschichten und Reime entdecken und ihre Lust am Lesen entwickeln können. Animation für 0-4-Jährige, Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-05-25 par OT DU PAYS SAULNOIS