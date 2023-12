EN AVANT POUR LE CARNAVAL ! 6 Place des Arènes Vias Catégories d’Évènement: Hérault

Vias EN AVANT POUR LE CARNAVAL ! 6 Place des Arènes Vias, 22 février 2024, Vias. Vias Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22

fin : 2024-02-25 C’est parti pour 4 jours de festivités qui feront vibrer la ville entière au rythme des traditionnels Poulains. A vos déguisements pour profiter de cette fête incontournable qui semble arrêter le temps. Enfants comme adultes, il y en a pour tous les goûts !.

C’est parti pour 4 jours de festivités qui feront vibrer la ville entière au rythme des traditionnels Poulains. A vos déguisements pour profiter de cette fête incontournable qui semble arrêter le temps. Enfants comme adultes, il y en a pour tous les goûts !

C’est parti pour 4 jours de festivités qui feront vibrer la ville entière au rythme des traditionnels Poulains. A vos déguisements pour profiter de cette fête incontournable qui semble arrêter le temps. Enfants comme adultes, il y en a pour tous les goûts ! – Jeudi 22 février : Ouverture du carnaval & soirée des carnavaliers

18h30 : Animations avec les majorettes du Bâton Club Viassois, la Peña Bella Ciao, la danse du Petit et du Grand Poulain, suivies d’un apéritif offert par l’association Les Amis du Carnaval – Parvis de la Vigneronne – Vendredi 23 février : Carnaval des enfants

10h45 : Buffetière des « Pitchous » en présence de la peña Bella ciao et du petit Poulain – Place des arènes

14h : Animations avec la peña Bella Ciao, jeux gonflables, danse du Petit Poulain, Majorettes du Bâton Club Viassois – Place du 11 Novembre

16h – 17h : Défilé dans les rues du village suivi d’un lancer de friandises – Place du 11 Novembre

21h : Bal – Place du 14 juillet Samedi 24 février : Carnaval des adultes

10h30 : Rassemblement de la Buffetière avec les peñas et le Poulain – Place des Arènes

10h40 : Danse du Poulain – Place du 14 juillet

11h : Départ de la Buffetière – Place du 14 juillet

12h30 : Arrivée de la Buffetière avec son « Gabel » traditionnel, danse du Poulain, peñas – place du 14 juillet

13h30 – 16h : Animations musicales – Place du 14 juillet

16h : Rassemblement pour le défilé – devant la poste

16h30 : Départ du défilé suivi de la mort de M. Carnaval (Entrée des chars par le parking du gymnase)

21h : Bal – Place du 14 juillet dimanche 25 février : « Repas after Carnaval »

11h : Repas – Place du 14 juillet, sans réservation, sur place ou à emporter Durant toute la durée du Carnaval, la présence d’un poste de secours de la Croix rouge est assurée en mairie. .

6 Place des Arènes

Vias 34450 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-27 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Vias Autres Code postal 34450 Lieu 6 Place des Arènes Adresse 6 Place des Arènes Ville Vias Departement Hérault Lieu Ville 6 Place des Arènes Vias Latitude 43.313 Longitude 3.41829 latitude longitude 43.313;3.41829

6 Place des Arènes Vias Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vias/