5ème Salon International d’Art Naïf en Baie de Somme Saint-Valery-sur-Somme Saint-Valery-sur-Somme Catégories d’évènement: Saint-Valery-sur-Somme

Somme

5ème Salon International d’Art Naïf en Baie de Somme Saint-Valery-sur-Somme, 13 août 2022, Saint-Valery-sur-Somme. 5ème Salon International d’Art Naïf en Baie de Somme Saint-Valery-sur-Somme

2022-08-13 – 2022-08-21

Saint-Valery-sur-Somme Somme Ce salon aura lieu sur les 3 niveaux de l’Entrepôt des Sels avec de nombreux artistes français et internationaux (Finlande, Turquie, Roumanie, Italie, Bulgarie, Brésil). Ce salon aura lieu sur les 3 niveaux de l’Entrepôt des Sels avec de nombreux artistes français et internationaux (Finlande, Turquie, Roumanie, Italie, Bulgarie, Brésil). Ce salon aura lieu sur les 3 niveaux de l’Entrepôt des Sels avec de nombreux artistes français et internationaux (Finlande, Turquie, Roumanie, Italie, Bulgarie, Brésil). rosannadepaulcessac

Saint-Valery-sur-Somme

dernière mise à jour : 2022-01-17 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Valery-sur-Somme, Somme Autres Lieu Saint-Valery-sur-Somme Adresse Ville Saint-Valery-sur-Somme lieuville Saint-Valery-sur-Somme