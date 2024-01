L’Ecran Pop Cinéma-Karaoké : Mamma Mia ! 54 rue de Chanterac Marseille 2e Arrondissement, vendredi 9 février 2024.

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09

Redécouvrez le film « Mamma Mia » et participez à un karaoké en direct avec les paroles des chansons cultes qui défilent sur l’écran !

Envie de t’évader en Grèce ? L’Ecran Pop Cinéma-Karaoké t’emmène sur la petite île de Kalokairi à la rencontre de la douce Sophie et de l’extravagante Donna pour 2h30 de fun !



Redécouvrez « Mamma Mia ! » et prouve tes talents de chanteur avec un karaoké des chansons cultes du film. Inutile de connaître les paroles, elles défilent sur l’écran lors de la diffusion du film ! Un seul mot d’ordre : emportez votre bonne humeur et toute votre énergie pour participer à cette expérience festive et amusante.



Animée par un maître de cérémonie, cette soirée s’annonce pleine de surprises avec des goodies, des cadeaux à gagner et même un concours de costumes ! Il ne vous reste plus qu’à dire thank you for the music et à assumer votre nouveau statut de dancing queen. Car ici, tout est permis, surtout les strass et les paillettes ! Prennez vos billets pour L’Ecran Pop Cinéma-Karaoké : Mamma Mia ! à Marseille !





L’Ecran Pop est le 1er cinéma-karaoké en France. Ici, ces œuvres incontournables du cinéma musical s’affichent sur grand écran en version karaoké, dans une ambiance survoltée ! Inspiré de la tradition anglo-saxonne du Sing-Along, chaque séance est accompagnée de nombreuses animations pour s’immerger dans l’ambiance du film et vivre un moment libérateur, joyeux et follement drôle aux côtés de centaines d’autres fans.



Film en VOST (scènes en anglais sous-titrées en français et numéros musicaux en anglais sous-titrés karaoké)

Durée : 2h30 environ

54 rue de Chanterac EuropaCorp La Joliette

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-29 par Ville de Marseille