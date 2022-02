4e Art Shopping Deauville Deauville, 29 octobre 2022, Deauville.

4e Art Shopping Deauville Centre International de Deauville 1 avenue Lucien Barrière Deauville

2022-10-29 – 2022-10-31 Centre International de Deauville 1 avenue Lucien Barrière

Deauville Calvados

Art Shopping réunit près de 80 artistes et galeries, français et internationaux, et présentent près de 1 250 œuvres. Peinture, sculpture, art numérique, photographie… autant de disciplines pour multiplier les coups de cœur artistiques.

+33 2 31 14 14 14 http://www.artshopping-expo.com/

