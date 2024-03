46ème Salon Artistique de Descartes Descartes, samedi 30 mars 2024.

46ème Salon Artistique de Descartes Descartes Indre-et-Loire

46ème édition du salon annuel de peinture et sculpture de Descartes.

65 artistes présents durant plus d’une semaine. 2 invités d’honneur David Rougeau (peintre aquarelliste) et Alain Polydor (sculpteur sur bois)

Vote du public pour le prix du public.

8 autres prix décerné par un jury.

Vote du public pour le prix du public.

8 autres prix décerné par un jury. Visites de groupes (scolaires ou autres) possible en semaine le matin sur rendez-vous.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:30:00

fin : 2024-04-01 12:30:00

Rue des Champs Marteaux

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire gad.descartes@gmail.com

L’événement 46ème Salon Artistique de Descartes Descartes a été mis à jour le 2024-03-19 par Loches Touraine Châteaux de la Loire