JAZZPOTE – LISA CAT-BERRO 46 rue de paris Thionville, 14 juin 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

En partenariat avec le centre social « Le Lierre ». Lisa Cat- Berro, saxophoniste, chanteuse, compositrice, arrangeuse, à la tête de son quartet, du septet Solaxis, Lisa qui accompagne Rhoda Scott etc.

Lisa qu’on connait bien a Jazzpote, revient cette fois pour présenter au sein de la librairie Tome 5, partenaire du festival un magnifique livre disque « chantons sous la lune » qu’elle a mis en musique. Mais auparavant, elle aura répété quelques petits airs avec un groupe d’enfants du Lierre, et, avant la séance de signature, nous aurons droit à un concert inédit !

Une belle et douce manière d’inviter au Jazz !. Tout public

Mercredi 2023-06-14 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-14 . 0 EUR.

46 rue de paris Librairie Hisler tome 5

Thionville 57100 Moselle Grand Est



In partnership with the « Le Lierre » social center. Lisa Cat- Berro, saxophonist, singer, composer, arranger, at the head of her quartet, the Solaxis septet, Lisa who accompanies Rhoda Scott etc..

Lisa, a familiar face at Jazzpote, returns this time to present her magnificent CD book « Chantons sous la lune », set to music, at the Tome 5 bookshop, a partner of the festival. But before that, she’ll have rehearsed a few tunes with a group of children from Le Lierre, and before the signing session, we’ll be treated to an original concert!

A lovely, gentle way to invite us to Jazz!

En colaboración con el centro social « Le Lierre ». Lisa Cat-Berro, saxofonista, cantante, compositora, arreglista, al frente de su cuarteto, el septeto Solaxis, Lisa que acompaña a Rhoda Scott, etc., estará en el festival.

Lisa, a quien conocemos bien en Jazzpote, vuelve esta vez para presentar su magnífico libro CD « Chantons sous la lune », al que ha puesto música, en la librería Tome 5, colaboradora del festival. Pero antes, habrá ensayado algunas melodías con un grupo de niños de Le Lierre, y antes de la sesión de firmas, ¡nos deleitará con un concierto inédito!

¡Una manera hermosa y amable de invitarnos al Jazz!

In Partnerschaft mit dem Sozialzentrum « Le Lierre ». Lisa Cat- Berro, Saxophonistin, Sängerin, Komponistin, Arrangeurin, Leiterin ihres Quartetts, des Septetts Solaxis, Lisa, die Rhoda Scott etc. begleitet.

Lisa, die wir bei Jazzpote gut kennen, kommt dieses Mal zurück, um in der Buchhandlung Tome 5, einem Partner des Festivals, eine wunderschöne Buch-CD « chantons sous la lune » vorzustellen, die sie mit Musik unterlegt hat. Zuvor wird sie jedoch mit einer Gruppe von Kindern des Lierre einige kleine Melodien einstudieren, und vor der Signierstunde werden wir in den Genuss eines unveröffentlichten Konzerts kommen!

Eine schöne und sanfte Art, zum Jazz einzuladen!

Mise à jour le 2023-06-03 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME