DIANE SEGARD « PARADES EN RODAGE » 41 Avenue de Béziers Vias, 9 février 2024, Vias.

Vias,Hérault

Rendez-vous au Théâtre de l’Ardaillon pour une soirée riche en humour!

La talentueuse et passionnée Diane Ségard est au programme de la saison culturelle 2023-2024.

Après trois ans à développer des personnages névrosés en vidéo sur les réseaux sociaux, Diane Segard monte sur scène avec eux pour le plus collectif des seuls en scène.

Tarif unique 25€ (réservation obligatoire).

41 Avenue de Béziers

Vias 34450 Hérault Occitanie



Join us at the Théâtre de l’Ardaillon for an evening rich in humor!

The talented and passionate Diane Ségard is on the program for the 2023-2024 cultural season.

After three years developing neurotic video characters on social networks, Diane Segard takes to the stage with them for the most collective of one-offs.

Single ticket price 25?

Únase a nosotros en el Théâtre de l’Ardaillon para disfrutar de una velada llena de humor

La talentosa y apasionada Diane Ségard figura en el programa de la temporada cultural 2023-2024.

Después de tres años desarrollando personajes neuróticos en vídeos en las redes sociales, Diane Segard se sube al escenario con ellos para la más colectiva de las irrepetibles.

Precio de la entrada única: 25 euros (reserva obligatoria)

Ein Abend voller Humor im Théâtre de l’Ardaillon!

Die talentierte und leidenschaftliche Diane Segard steht auf dem Programm der Kultursaison 2023-2024.

Nach drei Jahren, in denen sie neurotische Charaktere in Videos auf sozialen Netzwerken entwickelt hat, geht Diane Segard mit ihnen auf die Bühne, um die kollektivste aller Einzelszenen zu inszenieren.

Einheitspreis 25? (Reservierung erforderlich)

