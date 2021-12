40 Bulles de Jazz Marseille 1er Arrondissement, 7 juin 2022, Marseille 1er Arrondissement.

40 Bulles de Jazz Alcazar BMVR 58 cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement

2022-06-07 13:00:00 13:00:00 – 2022-08-31 18:00:00 18:00:00 Alcazar BMVR 58 cours Belsunce

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Evénement majeur du calendrier des Festivals, Jazz à Vienne a fêté ses 40 ans en 2021.



Pour célébrer son 40e anniversaire, le festival Jazz à Vienne a souhaité organiser une exposition intitulée « 40 Bulles de jazz ». Ce projet exceptionnel, composé d’œuvres originales, propose les travaux de 40 dessinatrices et dessinateurs qui incarnent la bande dessinée contemporaine. D’âges ou de nationalités différentes, les dessinateurs choisis représentent les nombreux courants qui ont marqué ces 40 dernières années. Avec cette exposition, ils se retrouvent autour d’un même sujet, le jazz. Chacun d’eux explore, selon ses propres techniques, l’univers foisonnant de cette musique : un imaginaire envoûtant ou irréel, parfois drôle, et toujours d’une grande sensibilité.



En écho aux propositions des dessinateurs, 40 écrivains, journalistes ou artistes de renom se sont prêtés au jeu de sortir leur plume pour décrire leur ressenti à partir de l’œuvre de l’artiste.



Cette exposition unique, de dessins et d’écrits, nous avons souhaité l’accueillir à Marseille pour célébrer la fraternité féconde de nos deux Festivals. L’amitié de Jazz à Vienne avec Marseille Jazz des cinq continents ne date pas d’hier. Elle exprime cette très belle nécessité du partage de l’expérience, que nous ressentons tous qui avons la charge de nos navires. L’année 2020 en a fait exploser l’évidence. Au-delà d’un aspect à courte de vue de concurrence, les Festivals travaillent ensemble, créent des couloirs pour les artistes et maillent le territoire pour un développement durable.



Merci à l’équipe de Festival Jazz à Vienne, à ses équipes et à ses partenaires, de nous donner l’opportunité de présenter à Marseille, aux marseillaises et aux marseillais, son événement anniversaire.



L’exposition est accueillie par la BMVR Alcazar, dans le cadre de Alcajazz 2022 du 7 juin au 31 août 2022. L’entrée sera libre. La Bibliothèque est un lieu central de la culture de notre Ville et offre au Marseille Jazz la possibilité de toucher et de convaincre un public très large, bien au-delà des cercles habituels. Cette exposition sera aussi l’occasion d’ateliers de médiations et de visites commentées pendant toute la durée. Marseille Jazz des cinq continents remercie les services Musique et Jeunesse qui vont s’associer pour accueillir quelques-uns des 40 dessinateurs et des 40 écrivains pour des rencontres comme les marseillaises et marseillais les aiment. Grand espace de lecture publique, d’étude, de recherche et de conservation des collections patrimoniales, la BMVR Alcazar est aussi un lieu actif de développement culturel facilitant l’accès à l’information, à l’éducation, à la culture et aux loisirs pour tout public. Depuis 2004, avec la manifestation Alcajazz, ce sont des concerts, des expositions, des rencontres et des projections de films qui accompagnent, le contenu de la programmation du Festival et lui donne une perspective au cœur de la Cité. L’Exposition 40 Bulles de Jazz sera un rendez vous à ne pas manquer.



40 dessinateurs de BD & 40 écrivains pour 40 ans de Jazz à Vienne.

L’Exposition 40 Bulles de Jazz sera un rendez vous à ne pas manquer.

dernière mise à jour : 2021-12-16 par