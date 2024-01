Atelier Sophrologie parent-enfant 4 Rue des Écoles Le Coudray-Saint-Germer, samedi 10 février 2024.

Le Coudray-Saint-Germer Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 10:30:00

fin : 2024-02-10 11:30:00

Le Centre Social Rural Intercommunal « François Maillard » vous propose un atelier de sophrologie pour les parents et enfants.

Venez découvrir les bienfaits de la sophrologie avec votre enfant et vivre un moment de partage privilégié. Chacun, petit et grand, repartira avec des outils simples pour mieux vivre à la maison, à l’école, lors de ses activités.

D’octobre à mars 2024.

20€ par personne pour 10 séances ou 3€ la séance unique

4 Rue des Écoles

Le Coudray-Saint-Germer 60850 Oise Hauts-de-France csr.francois.maillard@wanadoo.fr



Mise à jour le 2024-01-12 par SIM Hauts-de-France – Office de Tourisme du Pays de Bray