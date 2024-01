Festival L’Emoi des Mots Concert : » Nuances » 4 place Gelouse Heugas, samedi 30 mars 2024.

Heugas Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 20:30:00

fin : 2024-03-30

Venez découvrir l ‘univers de Marion Cousineau artiste franco-québécoise. Seule en scène, à la basse ou au piano, oscillant entre poésie douce et slams captivants, elle offre une énergie régénérante, une performance inédite dont on se souvient.

EUR.

4 place Gelouse Foyer Rural

Heugas 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-12 par OT Grand Dax