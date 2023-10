BIENVENUE À TROULANE 38 Rue d’Eichthal Le Mans, 9 février 2024, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

Spectacle humour par la compagnie New Generation.

2024-02-09 fin : 2024-02-09 16:30:00. EUR.

38 Rue d’Eichthal Cabaret Le Patis

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



Comedy show by the New Generation company

Espectáculo de humor de la compañía New Generation

Humorshow der New Generation Company

Mise à jour le 2023-10-25 par eSPRIT Pays de la Loire