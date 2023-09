SPECTACLE EN PISCINE – LIKE ME 34 Rue de la piscine Bar-le-Duc, 29 mars 2024, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Simon Volser, champion du monde (fictif) d’apnée nous invite à le suivre dans une piscine, des vestiaires au grand bassin, là où il a forgé sa gloire à coup de palmes.

Une noyade, un casier qui claque, une vidéo virale, un puzzle à reconstituer… Casque audio sur les oreilles, nous découvrons ses secrets, ses failles, son besoin de reconnaissance boosté par la quête de « like » sur les réseaux sociaux.

Dans une atmosphère réaliste, LIKE ME est une fantaisie d’anticipation aux notes cyniques, la véritable mise à nu d’un héros ordinaire dans un monde ultra-connecté. Une enquête troublante où mythe et réalité, vérité et mensonge se confondent.

UN SPECTACLE A VOIR EN PISCINE

> jeudi 28 mars à la piscine de Ligny-en-Barrois

> vendredi 29 mars à la piscine de Bar-le-Duc

Payant.. Tout public

Vendredi 2024-03-29 00:00:00 fin : 2024-03-29 . .

34 Rue de la piscine Centre nautique

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Simon Volser, the (fictional) world champion freediver, invites us to follow him around the pool, from the changing rooms to the deep end, where he forged his fame with his flippers.

A drowning, a slamming locker, a viral video, a puzzle to piece together? Headphones on, we discover his secrets, his flaws, his need for recognition boosted by the quest for « likes » on social networks.

In a realistic atmosphere, LIKE ME is an anticipation fantasy with cynical overtones, the true exposure of an ordinary hero in an ultra-connected world. A disturbing investigation where myth and reality, truth and lies merge.

A SHOW TO SEE IN THE POOL

> Thursday March 28 at the Ligny-en-Barrois pool

> Friday March 29 at Bar-le-Duc pool

Paying.

Simon Volser, campeón mundial (ficticio) de apnea, nos invita a seguirle por una piscina, desde los vestuarios hasta la parte más profunda, donde forjó su fama con sus aletas.

¿Un ahogamiento, un portazo en la taquilla, un vídeo viral, un puzzle que recomponer? Con los auriculares puestos, descubrimos sus secretos, sus defectos, su necesidad de reconocimiento impulsada por la búsqueda de « me gusta » en las redes sociales.

Ambientada en una atmósfera realista, LIKE ME es una fantasía anticipatoria con tintes cínicos, la verdadera exposición de un héroe ordinario en un mundo ultraconectado. Una inquietante investigación en la que se funden el mito y la realidad, la verdad y la mentira.

UN ESPECTÁCULO PARA VER EN LA PISCINA

> Jueves 28 de marzo en la piscina de Ligny-en-Barrois

> Viernes 29 de marzo en la piscina de Bar-le-Duc

Entrada de pago.

Simon Volser, der (fiktive) Weltmeister im Freitauchen, lädt uns ein, ihm in ein Schwimmbad zu folgen, von den Umkleidekabinen bis zum großen Becken, wo er mit seinen Flossen seinen Ruhm geschmiedet hat.

Ein Ertrinken, ein klappernder Spind, ein virales Video, ein Puzzle, das es zusammenzusetzen gilt? Mit Kopfhörern auf den Ohren entdecken wir seine Geheimnisse, seine Fehler und sein Bedürfnis nach Anerkennung, das durch die Suche nach « likes » in den sozialen Netzwerken noch verstärkt wird.

In einer realistischen Atmosphäre ist LIKE ME eine zynische Fantasy-Fantasie, die einen gewöhnlichen Helden in einer ultravernetzten Welt entblößt. Eine verstörende Untersuchung, in der Mythos und Realität, Wahrheit und Lüge miteinander verschmelzen.

EIN SCHAUSPIEL, DAS IM SCHWIMMBAD ZU SEHEN IST

> Donnerstag, den 28. März im Schwimmbad von Ligny-en-Barrois

> Freitag, 29. März im Schwimmbad von Bar-le-Duc

Kostenpflichtig.

Mise à jour le 2023-09-15 par OT SUD MEUSE