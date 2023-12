Quinzaine du Livre Jeunesse 3 Rue Léon Gambetta Luynes, 6 février 2024, Luynes.

Luynes Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06

fin : 2024-03-02

Comme chaque année depuis son ouverture, la Médiathèque de Luynes accueillera la Quinzaine du Livre Jeunesse et proposera en libre consultation une sélection d’ouvrages parus dans l’année destinés aux plus jeunes.

La Quinzaine du Livre Jeunesse est un événement pluridisciplinaire en partenariat avec la Ligue de l’enseignement d’Indre-et-Loire qui s’articule autour d’une sélection d’ouvrages de littérature jeunesse parus dans l’année et destinés à rencontrer le plus large public.

Chaque année, cette sélection de livres circule dans près de 130 structures entre septembre et juin.

Un temps fort sera organisé à Luynes pendant le temps de l’exposition autour de la rencontre avec un auteur ou illustrateur de la sélection.

.

3 Rue Léon Gambetta

Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-18 par ADT 37