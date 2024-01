Exposition – Argenton-les-Vallées au milieu du 20 ème siècle 3 Bis rue des Douves Argentonnay, mardi 16 janvier 2024.

Argentonnay Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-16

fin : 2024-03-02

Grâce à cette exposition, plongez-vous dans le passé récent de la commune et découvrez la vie quotidienne, les activités et les métiers qui l’animaient dans les années 1950.

En partenariat avec l’association les 3A.

Tout public. Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.

3 Bis rue des Douves Bibliothèque

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-06 par OT Bocage Bressuirais