Fête des Plantes et du Printemps 25 Rue de la Bourdaisière Montlouis-sur-Loire, 30 mars 2024, Montlouis-sur-Loire.

Montlouis-sur-Loire,Indre-et-Loire

Pour le week-end de Pâques, le Château de la Bourdaisière vous propose la fête des Plantes et du Printemps. Un évènement incontournable pour les passionnés de jardinage..

2024-03-30 fin : 2024-04-01 18:00:00. EUR.

25 Rue de la Bourdaisière

Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Every year, the Easter weekend has been the footlight of the “Fête des Plantes”, the festival of plants, at La Bourdaisière.

Para el fin de semana de Pascua, el Château de la Bourdaisière le ofrece la Fiesta de las Plantas y la Primavera. Una cita ineludible para los aficionados a la jardinería.

Am Osterwochenende lädt das Château de la Bourdaisière zum Pflanzen- und Frühlingsfest ein. Ein unumgängliches Ereignis für alle Gartenliebhaber.

Mise à jour le 2023-06-16 par ADT 37