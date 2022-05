24EME EUROPAJAZZ EN BALADE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

24EME EUROPAJAZZ EN BALADE Le Mans, 28 mai 2022, Le Mans.

L'Europajazz aime le cœur de ville du Mans et souhaite que la musique y résonne de façon festive ! Rue des Minimes, Place Saint-Nicolas, Place du jet d'eau.

Concerts gratuits en Centre-Ville du Mans. +33 2 43 23 66 38 https://lemansjazz.com/agenda/24e-europajazz-en-balade/

Place du jet d’eau. Le Mans

