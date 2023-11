Atelier fantaisies d’écriture 24 Avenue des Bas Clos Loches, 7 novembre 2023, Loches.

Loches,Indre-et-Loire

Chaque 1er mardi du mois, Françoise Cousseau vous met au défi de ses jeux d’écriture. Imaginez et écrivez à partir d’un mot, d’une phrase, d’une situation. Peu importe votre niveau, l’objectif est de vous amuser avec les mots !.

2023-11-07 fin : 2023-11-07 17:00:00. EUR.

24 Avenue des Bas Clos

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Every first tuesday of the month, Françoise Cousseau challenges you to her writing games. Imagine and write from a word, a sentence, a situation. No matter what your level is, the goal is to have fun with words!

Cada primer martes de mes, Françoise Cousseau te reta a sus juegos de escritura. Imagina y escribe a partir de una palabra, una frase, una situación. Sea cual sea tu nivel, ¡el objetivo es divertirse con las palabras!

Jeden ersten Dienstag im Monat fordert Sie Françoise Cousseau zu einem Schreibspiel heraus. Stellen Sie sich vor und schreiben Sie aus einem Wort, einem Satz oder einer Situation heraus. Egal, welches Niveau Sie haben, das Ziel ist es, Spaß mit Wörtern zu haben!

Mise à jour le 2023-10-30 par ADT 37