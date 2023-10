Lecture d’albums jeunesse 24 Avenue des Bas Clos Loches, 18 octobre 2023, Loches.

Loches,Indre-et-Loire

Le temps d’une, deux ou dix histoires, profitez en famille des lectures à voix haute de Danielle. Deux mercredis par mois, elle pose ses valises d’albums. Choisissez-en un, ou profitez de ses propositions, et laissez-vous entrainer dans les belles histoires qu’elle lit pour vous..

2023-10-18 fin : 2023-10-18 17:00:00. EUR.

24 Avenue des Bas Clos

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



For one, two or ten stories, enjoy Danielle’s read-alouds with your family. Two Wednesdays a month, she puts down her suitcases of books. Choose one, or take advantage of her suggestions, and let yourself be drawn into the beautiful stories she reads for you.

Para uno, dos o diez cuentos, disfruta de las lecturas de Danielle con tu familia. Dos miércoles al mes, deja sus maletas de libros. Elige uno, o aprovecha sus sugerencias, y déjate arrastrar por las hermosas historias que te lee.

Genießen Sie mit Ihrer Familie eine, zwei oder zehn Geschichten bei Danielles Vorlesestunden. An zwei Mittwochen im Monat stellt sie ihre Koffer mit Alben auf. Wählen Sie eines aus oder nutzen Sie ihre Vorschläge und lassen Sie sich in die schönen Geschichten entführen, die sie für Sie vorliest.

