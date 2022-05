22 mai 2022, le zoo fête ses 70 ans ! Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

22 mai 2022, le zoo fête ses 70 ans ! Amiens, 22 mai 2022, Amiens. 22 mai 2022, le zoo fête ses 70 ans ! Amiens

2022-05-22 – 2022-05-22

Amiens Somme 6 On dit souvent qu’il n’y a pas de hasard… Le dimanche 22 mai, journée internationale de la biodiversité, et dernier jour de l’édition 2022 de la fête de la Nature, marque aussi le 70e anniversaire de l’ouverture du Zoo d’Amiens. Pour fêter l’événement, l’équipe du parc vous propose animations et activités autour du fonctionnement du zoo et de ses missions quotidiennes. Cette journée sera aussi l’occasion d’inaugurer l’exposition “Regard sur le passé”, retraçant l’histoire du parc zoologique, et de lancer notre concours “Nuits sauvages”. On dit souvent qu’il n’y a pas de hasard… Le dimanche 22 mai, journée internationale de la biodiversité, et dernier jour de l’édition 2022 de la fête de la Nature, marque aussi le 70e anniversaire de l’ouverture du Zoo d’Amiens. Pour fêter l’événement, l’équipe du parc vous propose animations et activités autour du fonctionnement du zoo et de ses missions quotidiennes. Cette journée sera aussi l’occasion d’inaugurer l’exposition “Regard sur le passé”, retraçant l’histoire du parc zoologique, et de lancer notre concours “Nuits sauvages”. zoo@amiens-metropole.com +33 3 22 69 61 07 https://www.zoo-amiens.fr/ On dit souvent qu’il n’y a pas de hasard… Le dimanche 22 mai, journée internationale de la biodiversité, et dernier jour de l’édition 2022 de la fête de la Nature, marque aussi le 70e anniversaire de l’ouverture du Zoo d’Amiens. Pour fêter l’événement, l’équipe du parc vous propose animations et activités autour du fonctionnement du zoo et de ses missions quotidiennes. Cette journée sera aussi l’occasion d’inaugurer l’exposition “Regard sur le passé”, retraçant l’histoire du parc zoologique, et de lancer notre concours “Nuits sauvages”. Isabelle Descombes Mention

Amiens

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Amiens, Somme Autres Lieu Amiens Adresse Ville Amiens lieuville Amiens Departement Somme

Amiens Amiens Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amiens/

22 mai 2022, le zoo fête ses 70 ans ! Amiens 2022-05-22 was last modified: by 22 mai 2022, le zoo fête ses 70 ans ! Amiens Amiens 22 mai 2022 amiens Somme

Amiens Somme